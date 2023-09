Sahelstaaten schließen Verteidigungsbündnis

Bamako. Die vom Militär regierten westafrikanischen Staaten Mali, Niger und Burkina Faso haben sich zu einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen. Die sogenannte Liptako-Gourma-Charta sieht die Gründung der Allianz der Sahelstaaten (AES) vor, wie der malische Regierungschef Assimi Goïta im Onlinedienst X erklärte. Die Region Liptako-Gourma liegt im Dreiländereck Mali, Burkina Faso und Niger. Die Gegend ist in den vergangenen Jahren trotz oder wegen der Präsenz internationaler Truppen von Dschihadisten verwüstet worden. Ziel der Allianz sei »die Schaffung einer Architektur der kollektiven Verteidigung und der gegenseitigen Unterstützung der Vertragsparteien«, heißt es in der Charta, die von Ministern der drei Staaten am Sonnabend in Malis Hauptstadt Bamako vorgestellt wurde. Dem Kampf gegen den Terrorismus werde dabei Priorität eingeräumt. (dpa/AFP/jW)