China: Anzeichen wirtschaftlicher Erholung

Beijing. In China sind sowohl Einzelhandelsumsätze als auch Industrieproduktion im August sprunghaft gestiegen. Wie die Statistikbehörde NBS am Freitag in Beijing mitteilte, kletterten die Umsätze im Einzelhandel um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juli hatte das Plus bei 2,5 Prozent gelegen. Die Indus­trieproduktion zog im Jahresvergleich um 4,5 Prozent an, nach 3,7 Prozent im Juli. Die Konjunkturmaßnahmen der Regierung, insbesondere Steuererleichterungen, scheinen zu greifen. Allerdings wiesen die Statistiker auf weiter bestehende Unsicherheiten hin. Die Inlandsnachfrage sei nicht befriedigend, die Immobilienpreise seien landesweit im August weiter gefallen, die Erwerbslosenquote auch nur leicht auf 5,2 Prozent gesunken. (Reuters/jW)