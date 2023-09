Mexiko: Polizisten wegen Mordes verurteilt

Mexiko-Stadt. In Mexiko sind am Donnerstag (Ortszeit) elf Polizisten des Mordes an 17 Geflüchteten in der Nähe der US-Grenze schuldig gesprochen worden. Außerdem sei ein weiterer Polizist des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden worden, wie AFP am Freitag mitteilte. Die Opfer »kamen durch Schussverletzungen ums Leben und wurden anschließend verbrannt«, erklärte demnach die Staatsanwaltschaft. 16 der Migranten kamen aus Guatemala, eines der Opfer aus Honduras. Insgesamt wurden 19 Leichen gefunden: Unter den Toten waren auch zwei Mexikaner, die nach Angaben der Behörden als Schleuser fungierten. (AFP/jW)