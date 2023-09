Kim Jong Un besichtigt Flugzeugwerke

Komsomolsk. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat zum Abschluss seines Russland-Besuchs am Freitag auch die Flugzeugwerke in der Stadt Komsomolsk am Amur besichtigt. Kim soll erst der zweite ausländische Staatsgast nach dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gewesen sein, der in das Cockpit des neuen Kampfflugzeugs Suchoi Su-57 blicken durfte. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow gab am selben Tag bekannt, dass im Rahmen von Kims Treffen mit Präsident Wladimir Putin keinerlei schriftliche Vereinbarungen etwa im Bereich Rüstung getroffen worden seien. (dpa/AFP/jW)