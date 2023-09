China betont Kooperation mit Afghanistan

Kabul. China hat einen neuen Botschafter für Afghanistan. Wie der Sprecher der im Nachbarland regierenden Taliban am Mittwoch auf X bekanntgab, trat Zhao Xing mit einer Zeremonie in Kabul sein Amt an. »Als traditionell freundlicher Nachbar Afghanistans hat China stets diplomatische Beziehungen, Austausch und Kooperation auf verschiedensten Gebieten mit Afghanistan unterhalten.« China gehört zu den wenigen Ländern, die seit Rückkehr der Taliban-Regierung 2021 noch mit einer Botschaft in Afghanistan vertreten sind. Im Januar gab Kabul bekannt, mit Hilfe Chinas ein Ölfeld erschließen zu wollen. (dpa/jW)