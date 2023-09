China und Venezuela wollen strategische Partnerschaft

Beijing. Chinas Präsident Xi Jinping hat den Aufbau einer »strategischen Partnerschaft« mit Venezuela angekündigt. Die Beziehungen der beiden Länder würden zu einer Partnerschaft aufgewertet, die auch in schwierigen Zeiten Bestand habe, sagte Xi laut dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV am Mittwoch bei einem Treffen mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Beijing. China werde Venezuela weiter dabei unterstützen, sich »ausländischer Einmischung zu widersetzen«, sagte Xi. Maduro hält sich seit Freitag zu seinem ersten Staatsbesuch seit 2018 in der Volksrepublik auf. Zuvor hatte das Land in Luxemburg eine Niederlage einstecken müssen. Das Gericht der EU urteilte am Dienstag, dass die von Brüssel über Caracas verhängten Sanktionen wegen »Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Angriffen auf die Demokratie« rechtmäßig seien.(AFP/dpa/jW)