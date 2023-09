Zypern: Große Antifademonstration

Limassol. Mehr als 1.000 Menschen nahmen am Montag abend in Limassol (Zypern) an einer von der linken »Fortschrittspartei des werktätigen Volkes« (AKEL) organisierten antifaschistischen Demonstration teil. Die Veranstaltung wurde unter dem Motto »Keine Toleranz für die extreme Rechte« als Reaktion auf die rassistischen Ausschreitungen gegen Migranten am vergangenen Freitag in der Stadt organisiert. Stefanos Stephanou, AKEL-Generalsekretär, erklärte: »Wir lehnen Faschismus und die extreme Rechte ab. Wir werden ihre Aktionen, Hassverbrechen und rassistischen Äußerungen nicht tolerieren. Diejenigen, die Neonazismus und Neofaschismus unterstützen, werden in der Politik nicht überleben. Deshalb sind wir hier, um unsere Stimme zu erheben.« (jW)