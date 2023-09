Neues Schuldenproblem für Country Garden

Hongkong. Die Atempause für den angeschlagenen Immobilienentwickler Country Garden ist nur von kurzer Dauer. Nachdem das Unternehmen am Sonnabend durch eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet rund 500 Millionen Euro schwere Anleihe einen Zahlungsausfall abwenden konnte, werden am Dienstag zwei weitere Dollar-Anleihen fällig. Country Garden hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, dass die Zinszahlungen für die am 6. August fälligen Anleihen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen US-Dollar ausbleiben. Für beide Zahlungen gab es eine 30tägige Gnadenfrist, die am Dienstag ausläuft. (Reuters/jW)