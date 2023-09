Vodafone kooperiert mit Amazon

Seattle. Amazon hat große Partner in der Telekombranche für sein geplantes Netzwerk von Internetsatelliten gefunden. Vodafone und seine afrikanische Tochter Vodacom wollen auf das System mit dem Namen »Kuiper« zurückgreifen, um in einigen Gebieten ihre Netzabdeckung auszuweiten, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Amazon will im kommenden Jahr erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgen. Zum Jahr 2026 soll dann die Hälfte der 3.236 Satelliten in der Umlaufbahn sein. (dpa/jW)