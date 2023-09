Dänemark: Russland schließt Konsulat

Kopenhagen. Die russische Botschaft in Dänemark hat angekündigt, ihre Konsularabteilung ab diesem Mittwoch zu schließen. Der Grund dafür sei die Entscheidung der dänischen Behörden, die Zahl russischer Diplomaten im Land zu reduzieren, erklärte die Botschaft am Dienstag. Vergangenen Freitag hatte das dänische Außenministerium angekündigt, zehn russische Diplomaten auszuweisen. Als Folge der Schließung des Konsulats können Russen in Dänemark keine neuen Anträge in Pass-, Visums- oder Rentenfragen einreichen. (dpa/jW)