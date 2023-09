Bahrain: Israel eröffnet Botschaft

Manama. Der israelische Außenminister Eli Cohen hat am Montag eine Botschaft seines Landes in Bahrain eröffnet, wie Reuters am Abend meldete. Dies geschah drei Jahre nachdem beide Staaten offizielle Beziehungen aufgenommen haben und steht im Zeichen der »Normalisierung« der Beziehungen mit arabischen Staaten. Auf Druck des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten einzelne arabische Staaten in den vergangenen Jahren diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen. (Reuters/jW)