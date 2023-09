Neues Kabinett in Thailand vereidigt

Bangkok. In Thailand hat das neue Kabinett von Ministerpräsident Srettha Thavisin am Dienstag nachmittag den Amtseid abgelegt. Srettha von der Partei Pheu Thau war vor zwei Wochen nach einer schwierigen Regierungsbildung vom Parlament zum Premier gewählt worden. Um an die Macht zu kommen, hatte er sich von der »Move Forward Party« (MFP) und ihrem Kandidaten Pita Limjaroenrat losgesagt. Pita hatte die Parlamentswahl im Mai eigentlich klar gewonnen, war aber wiederholt von konservativen Senatoren abgelehnt worden. (dpa/jW)