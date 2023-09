Palästinenser in Westbank getötet

Ramallah. Bei einer nächtlichen Razzia israelischer Soldaten im besetzten Westjordanland ist ein Palästinenser getötet worden. Die Schüsse der Einsatzkräfte hätten den Mann im Flüchtlingslager Nur Schams am Kopf getroffen, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Bewohner des Lagers gaben an, die israelischen Soldaten seien gegen Mitternacht mit Bulldozern angerückt. Bald danach kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und Soldaten. (AFP/jW)