Neun Tote nach Kämpfen in Kolumbien

Bogotá. Bei Kämpfen zwischen zwei Guerillagruppen in Kolumbien sind neun Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, sagte am Montag (Ortszeit) der Gouverneur der Region Arauca. Er machte keine Angaben dazu, ob es sich bei den Todesopfern um Kämpfer oder Zivilisten handelte. Die Guerillagruppe ELN und eine Splittergruppe der aufgelösten Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) liefern sich seit dem Wochenende Gefechte. Die ELN führt derzeit in Venezuela Friedensverhandlungen mit der kolumbianischen Regierung. Eine vorher verhandelte sechsmonatige Waffenruhe trat am 3. August in Kraft. (AFP/jW)