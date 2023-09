Israel stoppt Einfuhren aus Gazastreifen

Tel Aviv. Wegen »versuchten Sprengstoffschmuggels« hat Israels Armeechef Herzi Halevi am Montag alle Einfuhren aus dem Gazastreifen ausgesetzt, wie AFP in der Nacht meldete. Nach Angaben von Armee und Verteidigungsministeriums entdeckten Kontrolleure am Grenzübergang Kerem Schalom demnach »mehrere Kilogramm hochwertigen Sprengstoffs, der in drei mit Kleidung beladenen Lastwagen versteckt war«. Kerem Schalom ist der einzige Grenzübergang für den Waren- und Güterverkehr zwischen Israel und dem Gazastreifen, der sich seit 2007 unter israelischer Blockade befindet. (AFP/jW)