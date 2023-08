jW-Grafik Das Aktionsabo der jungen Welt eignet sich besonders, um sich einen Eindruck von der Zeitung zu verschaffen

Der Sommer will in diesem Jahr in Mitteleuropa nicht recht in Schwung kommen. Dauerregen, Niedrigtemperaturen, es ist gar von einem »Wintereinbruch« mitten im August die Rede. Das gilt natürlich nicht für den Süden: In Italien und Spanien herrschen Temperaturen jenseits der 40 Grad Celsius, auch in Griechenland werden Hitzerekorde gebrochen. Wie man es dreht und wendet, ob daheim oder in der Ferne: Die Urlaubszeit stellt man sich anders vor.

Auch ohne Fernreise in die Hitze oder Wanderausflug im Regen lässt sich die Zeit sinnvoll nutzen. Denn vieles bleibt im hektischen Arbeitsalltag liegen – die eine oder andere spannende Themaseite der jungen Welt, manche Beilage oder Reportage. Das lässt sich nun gut nachholen – oder auch erstmals kennenlernen. Mit unserem Sommeraktionsabo beispielsweise: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt zum Preis von 75 Euro. Das Angebot endet natürlich automatisch und muss nicht extra abbestellt werden.

Hier lassen sich nicht nur Hintergründe zum Wahnsinnswetter und zu den kapitalistischen Ursachen des Klimawandels finden. Auch die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg, zur neuen Selbständigkeit der sogenannten Schwellenländer gegenüber den westlichen Metropolen, zu Inflation und Wirtschaftskrise hebt sich erfreulich ab vom Einheitsbrei der etablierten Medien. Glauben Sie uns das nicht einfach – probieren Sie es aus!

Vielleicht kennen Sie auch Zeitungsleserinnen und -leser im Freundes- und Bekanntenkreis, denen Sie gerne eine Alternative schenken möchten. Wir hören immer wieder, dass die jW auch für Menschen, die nicht alle Ansichten unserer Autoren teilen, ein Gewinn sein kann – durch einen anderen Blick auf die Welt, durch gute journalistische Arbeit. Das Aktionsabo eignet sich besonders, um sich einen Eindruck von der Zeitung zu verschaffen. Selbstverständlich kann das Abo auch an Jugendklubs, Kneipen und Stadtteilläden verschenkt werden, wenn deren Betreiber damit einverstanden sind. Sollte Ihnen niemand einfallen, den Sie beschenken könnten, besteht auch die Möglichkeit, Ihre Abospende zur freien Verfügung zu stellen. Daraus finanzieren wir Knastabos; auch vergeben wir Spendenabos an Bewerber, die sich selbst keine Zeitung mehr leisten können. Bewerbungen für solche Freiabos nehmen wir jederzeit entgegen.