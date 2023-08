Alamode Film Irgendwann macht es dann klick – Fanny Ardant und Melvil Poupaud

Im deutschen Titel steckt bereits das Dilemma des Films: »Im Herzen jung«, das bedeutet ja, dass hier irgendwer schon lange seinen Zenit überschritten haben muss. Der Held kann es nicht sein. Pierre (Melvil Poupaud) ist Ende 20 und glücklich verheiratet. Auch beruflich läuft es blendend. Er ist Arzt mit Leib und Seele. Als Onkologe kämpft er um das Leben seiner Patienten, ist bei Komplikationen rund um die Uhr erreichbar und außerdem immer auf der Suche nach neuartigen Therapien.

Pierre hat gerade Nachtdienst, als ihm Shauna (Fanny Ardant) begegnet. Shauna besucht ein letztes Mal eine sehr enge Freundin, die auf Pierres Station im Sterben liegt. Er lädt Shauna auf einen Becher Gemüsesuppe am Automaten ein; ein widerliches Zeug, ideal für die getrübte Stimmung. Trotz des Prickelns, das beide verspüren, noch bevor die Plörre aus dem Automaten etwas abgekühlt ist, ist die Zeit für ihre Affäre noch nicht gekommen. 15 Jahre lang hören und sehen sie nichts voneinander. Als sie sich zufällig wiederbegegnen, kann sich Shauna, die mittlerweile schon über 70 Jahre alt ist, beim besten Willen nicht mehr an Pierre erinnern. Doch der hilft ihr geduldig auf die Sprünge. Irgendwann macht es dann klick und ihr Techtelmechtel entwickelt sich. Unglücklicherweise wird Shauna, kaum dass sie mit dem Doktor in die Federn gestiegen ist, ernsthaft krank. Parkinson.

Nun sind es gleich zwei Frauen, die diese Beziehung so schnell wie möglich beenden wollen: Pierres Ehefrau Jeanne (Cécile de France) und auch Shauna selbst. Darstellerin Fanny Ardant erklärt in einem Interview Shaunas Gründe: »Sie hat Angst, einen Mann in der Blüte seines Lebens mit sich in den Abgrund zu reißen. Wenn sie sich distanziert, ist das Ausdruck ihrer Liebe für ihn.«

Das klingt nicht nur plausibel, es fügt sich auch perfekt in das Grundmuster des Films ein: Jeder wünscht dem anderen nur das Beste. Es gibt keine Intrigen, keinen Hass, keine Unaufrichtigkeit und demzufolge auch keine menschlichen Enttäuschungen. Nicht einmal für Pierres Frau. Anfangs, als sie erfuhr, dass ihre Rivalin schon so alt ist, musste sie trotz aller Verzweiflung laut lachen. Als sie später mitbekommt, dass Shauna Pierre wegen ihrer Krankheit nicht mehr sehen will, empfindet sie tiefes Mitleid mit ihrem untreuen Mann. Sie besucht Shauna und fleht sie an, Pierre wieder aufzunehmen, weil der schon ganz mickrig aussehen würde und sonst bald vor die Hunde ginge. (Das sind Entwicklungen, die angesichts des französischen Originaltitels »Les jeunes amants« – »Die jungen Liebenden« – ­etwas überraschen.)

Der durchgängig altruistisch angehauchte Verhaltenskodex der Charaktere wäre erträglicher, wenn sich dahinter nicht ein gängiges Rollenmodell verbergen würden: der Arzt und die Frauen an seiner Seite. Was würde wohl die Impulsgeberin des Films dazu sagen?

Die im August 2015 verstorbene isländisch-französische Drehbuchautorin und Regisseurin Sólveig Anspach hat sich zu der Idee von einer Liaison ihrer Mutter inspirieren lassen, die diese mit einem tatsächlich erheblich jüngeren Mann hatte, der wohl auch Arzt war. Anspachs Mutter, Högna Sigurðardóttir, arbeitete als Architektin. Auch das greift der Film auf, er würdigt ihre beispiellose Karriere allerdings kaum; Shaunas Berufsleben liegt im Film lange zurück. Die Architektur bedeutet ihr im Grunde gar nichts mehr.

Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es bei Högna Sigurðardóttir genauso war. Sie hatte als erste Frau auf Island ein Haus projektiert. Später lebte sie lange Zeit in Frankreich, wo sie etliche bedeutende Bauten wie Schulen, Kindergärten und Universitäten entwarf. Ihren letzten größeren Auftrag hatte sie, als sie fast 70 war, also ziemlich genauso alt wie die Figur im Film. Wann sie den jüngeren Liebhaber hatte, ließ sich nicht herausfinden. Doch selbst wenn sie da schon längst nicht mehr gearbeitet haben sollte, wäre es ein Fehler, die Biographie dieser Frau auf eine Beziehung zu reduzieren, die von zunehmender Gebrechlichkeit geprägt ist. Zudem wird uns die Architektin im Film als eine Pensionärin gezeigt, die an einer uralten Bauernkate herumwurstelt, ohne damit jemals richtig warm zu werden, ähnlich den Berliner Zahnärzten in der Uckermark. Das schreit nach einer Neuverfilmung!