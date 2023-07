Post sorgt für Frust

Fabian Bimmer/REUTERS Die Arbeitsbelastung bei der Post ist in den letzten zehn Jahren drastisch gestiegen (Hamburg, 8.12.2022)

Verspätete oder verlorene Briefe, falsch abgelegte oder beschädigte Pakete. Die Dienstleistungen der Post sind trotz steigender Gebühren nach wie vor mangelhaft. Nachvollziehen lässt sich das auch anhand des Beschwerdeaufkommens bei der Bundesnetzagentur. Die teilte laut dpa am Sonntag mit, dass im Juni knapp 3.000 Beschwerden über Postdienstleistungen eingegangen seien. Im Vorjahresmonat waren es dagegen nur 1.754 gewesen und im Mai etwa 2.500.

Blickt man auf das ganze erste Halbjahr 2023, so lässt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg ausmachen. In diesem Zeitraum gingen etwa 16.000 kritische Wortmeldungen bei der Aufsichtsbehörde ein und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, als es 8.921 waren.

Zwar richten sich die Beschwerden gegen die gesamte Post- und Paketbranche. In den allermeisten Fällen geht es aber um die Deutsche Post. Früheren Angaben zufolge lag der Anteil des Marktführers an den monierenden Eingaben bei 90 Prozent.

Dass es noch schlimmer geht, zeigt ein Vergleich mit dem letzten Quartal 2022. Im Oktober, November und Dezember waren die Beschwerdewerte etwa dreimal so hoch wie im Juni 2023. Die Zustellprobleme begründete das Post-Management damals, Anfang November, mit lokalen Problemen und Personalengpässen. Einen Teil der Junireklamationen führte ein Postsprecher nun auf die knapp zweiwöchige NATO-Übung »Air Defender 2023« im deutschen Luftraum zurück. In dieser Zeit habe man die üblichen sechs Brieftransportflieger pro Nacht nicht einsetzen können.

Konsequenzen haben verlorengegangene Briefe für die Post bislang nicht. Die Bundesnetzagentur leitet sogenannte Anlassprüfungen ein, aus denen nichts folgt. Derzeit wird im Bund allerdings an einer Novelle des Postgesetzes geschraubt. Im Zuge dieser Reform könnten der Bundesnetzagentur Sanktionsmöglichkeiten eingeräumt werden, um die Post unter Druck zu setzen. Je nach Ausgang könnte die Behörde künftig Bußgelder verhängen. Ob das Postboten und Verbrauchern nutzen würde, ist offen.