Symbolisches Votum

Uwe Anspach/dpa Parlamentarisch kann man die Partei längst zu den Akten legen (Karlsruhe, 4.7.2023)

Mit dem Aufstieg der AfD sind die anderen rechten und neonazistischen Parteien in der Bedeutungslosigkeit versunken. So auch die NPD, die sich vor kurzem in »Die Heimat« umbenannt hat. Dessen ungeachtet steht die Partei im Mittelpunkt eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Gericht befasste sich ab Dienstag und auch an diesem Mittwoch noch mit im Juli 2019 eingereichten Anträgen von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat. Diese wollen erreichen, dass die NPD respektive »Die Heimat« von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird.

Zwar erhält die Partei derzeit keinen Cent vom Staat, allerdings ist das Verfahren »das erste dieser Art«, wie es in einer Mitteilung des Verfassungsgerichts vom Juni heißt. In der Sache handele es sich um ein »Folgeverfahren zu den zwei letztlich erfolglosen Parteiverbotsverfahren gegen die NPD«. Das erste Verbotsverfahren war 2003 gescheitert, weil die NPD mit Spitzeln des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Beim zweiten Verbotsverfahren im Jahr 2017 profitierte die Neonazipartei von ihrem eigenen Bedeutungsverlust.

Die Richter hatten damals die Verfassungsfeindlichkeit der NPD festgestellt, aber das allein reichte nicht. Weil es keine Anhaltspunkte dafür gebe, so der Zweite Senat, dass die NPD diese Ziele irgendwie umsetzen könne, sei die Hürde für ein Parteiverbot nicht erreicht. Ein Umsturz durch die Partei müsse zumindest möglich wirken. Die NPD sei schlicht zu irrelevant. Im Jahr 1956 hatte Karlsruhe das übrigens noch anders gesehen. Als damals die KPD verboten wurde, hieß es ausdrücklich, eine Partei könne auch dann verboten werden, »wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht«, dass sie ihre – aus Sicht der Richter verfassungswidrige – Absicht in absehbarer Zukunft verwirklichen könne.

Nach dem Scheitern auch des zweiten Verbotsverfahrens konzentrierte man sich in Berlin darauf, der NPD den Geldhahn abzudrehen. Die Partei hatte 2016 immerhin noch eine Million Euro vom Staat kassiert, 2017 waren es gut 850.000 Euro. Im Juni 2017 beschloss der Bundestag mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit eine Grundgesetzänderung. In den Artikel 21 wurde der Absatz 3 eingerückt: »Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen.« Werde der Ausschluss festgestellt, entfalle auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien.

Wie der Bundesrat damals erklärte, solle so verhindert werden, »dass eine Partei, die die freiheitlich demokratische Grundordnung missachtet, mit Hilfe von Steuergeldern – gleichgültig welcher Höhe – von dem Staat unterstützt wird, dessen wesentliche Verfassungswerte sie ablehnt«. Die Grundgesetzänderung war vom Verfassungsgericht selbst nahegelegt worden. So hatte der damalige Präsident, Andreas Voßkuhle, erklärt: »Ob in einer solchen Situation auch andere Reaktionsmöglichkeiten sinnvoll sind – wie zum Beispiel der Entzug der staatlichen Finanzierung –, hat nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der verfassungsändernde Gesetzgeber zu entscheiden.«

Das höchste deutsche Gericht muss nun erneut prüfen, ob die NPD/»Die Heimat« verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Zum anderen muss das Verfassungsgericht feststellen, ob der in den Artikel 21 eingerückte Absatz 3 verfassungsgemäß ist. Die Partei hält diesen Absatz, wie sie in ihrem Antrag erklärt, wegen des Verstoßes gegen das Prinzip der »Chancengleichheit der Parteien« für »verfassungswidrig und nichtig«. Der Ausschluss von der Parteienfinanzierung schwäche in erheblicher Weise die Fähigkeit der betroffenen Parteien, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Auch sei eine Partei rechtlich nicht zur Verfassungskonformität verpflichtet, argumentierte die NPD/»Die Heimat« nach Angaben des Gerichts in ihrem Antrag.

Sollte der Antrag von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sein Ziel erreichen, hätte es zunächst keine praktischen Folgen für die Partei, da sie ohnehin seit 2021 keine staatlichen Gelder erhält. Bei den Bundestagswahlen 2017 sackte sie von 1,3 Prozent auf 0,4 Prozent der Stimmen ab, während die AfD erstmals ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Vier Jahre später erreichte die 1964 gegründete NPD noch 0,1 Prozent. Um vom Staat Geld zu bekommen, muss eine Partei aber bei Bundestags- oder Europawahlen mindestens 0,5 Prozent, bei Landtagswahlen ein Prozent der Stimmen erreichen.