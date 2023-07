»Theorie wird überbewertet«

Ja, es hat sich mittlerweile herumgesprochen. Es gibt eine Armutsindustrie. Milliarden kann man aus dem deutschen Sozialsystem prächtig ins private Geldsäckel umleiten. Das hilft den Armen kein Stück, und nebenbei: Hartz IV, äh … »Bürgergeld« fließt zu fast 100 Prozent in die Kassen der Discounterkonzerne. Und ja, durchaus, es gibt analog eine passgenaue Flüchtlingsindustrie, für die eine Million Flüchtlinge gleichbedeutend sind mit einer Million neuer Handyverträge. Milliarden fließen privaten Sprachschulen, Bekleidungsunternehmen, Sicherheitsfirmen und Herstellern von Artikeln des täglichen Bedarfs zu. Und ja, da sind wir auch schon bei der Pflege- und Krankenindustrie. Ebenfalls ein satter Milliardenmarkt. Das Geschäft mit Asylsuchenden als Gestalt des spätkapitalistischen »Sozialstaats«, die sogenannte Einwanderung als fettes Konjunkturprogramm für die Dax & Co. KG. Dass dabei Sozialneid, Rassismus, Kriminalität und Bürokratismus wuchern, wird billigend in Kauf genommen, Nebeneffekte der Ökonomie halt, mittels derer sich eine AfD termingerecht in Stellung bringt.

Das Muster ist nicht neu. Auch in der Kinderindustrie stecken knallharte Geldinteressen, die ethisch-moralisch kostümiert werden. »Das Beste zum Spielen für ein Kind ist ein anderes Kind!« gab der Erfinder des Kindergartens, Friedrich Fröbel (1782–1852), einst zum besten und pflanzte 1840 den ersten Kindergarten ins schöne Thüringen. Ab 1873 machte der Deutsche Fröbelverband tüchtig Propaganda für das Modell. Heute gibt es knapp 60.000 solcher Einrichtungen in Deutschland. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich der Kindergarten als Exportschlager erwiesen. Das Fremdwort »Kindergarten« gibt es in mehr als 40 Sprachen. Mittlerweile sagt man meist »Kita«, was eine Abkürzung für »Kindertagesstätte« ist und nicht ganz exakt dasselbe wie der Kindergarten (was wir hier vernachlässigen wollen).

Nun aber hereinspaziert in den Kindergarten! Beginnen wir mit der Entwicklung in Deutschland nach 1945. Zunächst einmal, es gab zwei Deutschländer. Eins ohne Kitas und dann noch die DDR! Mehr muss man gar nicht wissen. Kitas der alten Bundesrepublik hatten (zu Recht) einen schlechten Ruf und eigentlich nur zwei Eigenschaften: Entweder waren sie nicht da, oder sie schlossen schon mittags. Anders im Vaterland des Glücks, der DDR. Hier hatte man nicht nur mehr Kindergärten, sondern eine veritable Kindergartenlandschaft. In den Siebzigern waren die Kindergarten­neubauten der DDR weltweit die modernsten, inhaltlich-pädagogisch ohne Beispiel in Qualität und Ernsthaftigkeit entwickelt. Die didaktisch-methodische Ausbildung des Personals fand u. a. in den Bereichen Deutsch, Literatur, Mathematik, Musik, Sport, Spiel und den Kulturtechniken statt, auf beträchtlichem Niveau. Nach dem Abschluss in ihren Fachschulen trafen Kindergärtnerinnen auf ein System aus Hospitation, Fachberatung und Fortbildungskultur, das die pädagogische Qualität aufrechterhalten sollte.

Und dann? Dann kam die »Wende«. Westliche »Fachleute« fanden heraus, dass die Kindergärten der DDR in Wahrheit Ausbildungslager für Neonazis waren. In den bald klammheimlich in »Kitas« umbenannten Einrichtungen hatte diese Erkenntnisse erstaunliche Effekte. Viele Leiterinnen wurden als »Altlasten« oder »systemtreue Funktionäre« in die Arbeitslosigkeit geschickt. Nicht wenige Erzieherinnen meinten, die Marktwirtschaft sei ein besserer Tummelplatz für die vielfältigen Wünsche der Kleinen, und ließen das pädagogische Erbe der DDR hinter sich. Manch eine fragte sich verunsichert, ob sie tatsächlich in einer HJ-Schmiede gearbeitet hatte.

Die Kinder – spitze ich mal zu – wurden sich selbst überlassen. Hospitation und Fachberatungen wurden transformiert – in ein grandioses Nichts. Die Kindergartenlandschaft zerfiel binnen weniger Monate. Natürlich gab es Ausnahmen. Und sicher war die Kitakrise nur ein kleiner Teil in der grandiosen Zusammenbruchskrise Ostdeutschlands unter westlicher Besatzung. Das große Kitasterben begann, gewiss auch bedingt durch den Rückgang der Geburten. In der thüringischen Stadt Suhl etwa ging dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung zufolge die Zahl der Geburten von 1990 bis 2010 um satte 72,4 Prozent zurück. Die Kitas, die sich halten konnten, verwahrlosten derweil pädagogisch. Ab Mitte der Neunziger schritten die westlich implantierten Jugendämter zur Tat. Diese Ämter sind noch heute vergleichbar mit dem Posten des historischen »Reichsverwesers«, wobei mir mehr an der Klangbedeutung des Wortes liegt als am historischen »Stellvertreter bei Thronvakanz«.

Da im Zyklus der bürgerlichen Gesellschaft auf jeden Unsinn bald der gegenteilige Unsinn folgt, konnte es beim blanken Abbau nicht bleiben. Es folgte die Zeit der großen Konzepte. Jede Kita sollte, nein: musste, sich eins »erarbeiten«. Man war nun Bewegungskindergarten, Freinet, Waldorf, Montessori, Reggio, Waldkindergarten, und wem gar nichts einfiel, der wählte den »Situationsansatz«. Neben wenigen engagierten Idealisten, die aufblühten und ihre Marktnische auch pädagogisch halbwegs vernünftig besetzten, tat die Mehrheit, was sie mittlerweile am besten konnte: nichts. Mit dem Unterschied, dass das Nichtstun jetzt allerlei schöne Namen hatte. Ähnlich in den Ausbildungsstätten. DDR-Fachschulstudenten wurden Azubis. Psychologie, Didaktik-Methodik, Gesangsunterricht, Erlernen eines Musikinstrumentes usw. wurden ersetzt durch »Lernfelder«. Wissenschaftlich-pädagogische Grundfähigkeiten ersetzte man durch »Diskussionen über Erziehungsstile« und rechtliche Fragen zur »Aufsichtspflicht«. Als Leiter einer Kita fragte ich in einem Einstellungsgespräch eine Bewerberin, was sie denn gut könne, sie antwortete: »Vor allem Musik und Tanz.« Es stellte sich heraus, dass sie weder ein Instrument beherrschte (Standard in der DDR) noch eine tänzerische oder rhythmische Ausbildung hatte. Aber Kinder bewegen sich von ganz allein, da müsse man nicht viel machen …

Ich erwähne dieses Beispiel, weil es die heutige Regel abbildet. Wer denkt, wir seien dem Ende nah, irrt, wir sind über den Abgrund hinaus. Die Idee des Kindergartens steht wieder am Anfang: als bloße Idee. Jeder hat ein Bild davon im Kopf, ein positives zumeist. Es kommt aus der Vergangenheit. Strukturell und pädagogisch ist der Kindergarten aber eine Fiktion. In den meisten Häusern führt man Kindergarten eher auf, als ihn tatsächlich zu machen. Die Pädagogik liegt meist als »Konzept« im Büro der Chefin. »Moment, Herr Bonn, das muss hier irgendwo liegen«, hörte ich einmal von einer, am Ende fand das Papier sich nicht. Und was in so einem Konzept steht, sollte man lieber keinen der Erzieher fragen. Jeder wurstelt vor sich hin – immer wieder hörte ich Kollegen sagen: »Theorie wird überbewertet.« Also ist der Herr Fröbel zweimal gestorben.

»Dies: denkend tätig sein, dies: denkend tätig machen, ist der Quellpunkt aller produktiven Erziehung«, sagt er einmal. Diese Dialektik wurde außer Dienst gesetzt. Deswegen änderten fast alle Kitas im Osten auch ihre Namen, man schaffte die namensstiftenden Antifaschisten oder Kinderbuchautoren ab und benannte sich um in: Eselsohr, Affenbande, Hasenstall, Rasselbande, Zwergenscheune oder Strubbelkinder. Aber bunte Kitabroschüren, flotte Webauftritte, Fördervereine und Ausschüsse machen eine Folklore kindlich-sentimentaler Niedlichkeits-PR. Die Mitarbeiter sind in der Regel betriebsblind, sie repräsentieren selbst den Mangel.

Das letzte Kapitel der Kita-»Entwicklung« waren dann die sogenannten Bildungsprogramme, die Mitte der nuller Jahre kamen. Natürlich schnitzte sich jedes Bundesland sein eigenes. Wer darin nach ernsthaften pädagogischen Handlungszielen, nach Methodik oder Praxisbeispielen suchte, konnte auch auf dem Mond nach Wasser graben. Brandenburgs »Grundsätze der elementaren Bildung« zum Beispiel haben, wenn ich die Bilder, die Leerseiten und das Randregister abziehe, ganze 15 Seiten. Für das Alter von null Jahren bis zur Einschulung. Im Gegensatz dazu ein flüchtiger Blick auf den »Bildungs- und Erziehungsplan für den Kindergarten«, Verlag Volk und Wissen, Herausgeber: Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut (DDR). 220 Seiten. Null Bilder. Akribische Darlegung aller pädagogischer Prozesse für das Alter drei bis sechs Jahre.

Der dreißigjährige Krieg, der seit 1990 tobt, kommt in die Jahre, und die fortschrittlichste Kindergartenpädagogik aller Zeiten ist zu einem archäologischen Phänomen geworden. Bisher haben wir aber gar nicht über Westkitas gesprochen? Müssen wir auch nicht. Über den Eingängen hängen öfter Kruzifixe, der Rest ist wie beschrieben.

Was ist die Kita heute? Vor allem ein Vorbrenner für die Schule. Und das wissen die Eltern ja auch. Das Hauen und Stechen, das Selektieren nach Noten, die Hatz auf das beste Gymnasium, der Klassenkampf im Klassenraum ist im Kindergarten grellbunt verniedlicht; Lernangebote sind zumeist eben ein »Angebot«. Und wer nicht kommt, bleibt dumm! So wie unsere Bauchpädagogen, die zumeist ihre Hobbys »als Stärke ins Team einbringen«. Die »gruppenoffen« und »altersgemischt« arbeiten. Diese Formen wurden auch in der DDR ernsthaft erforscht und praktisch untersucht. Und für schlecht befunden. Heute wissen wir aber alle, wie toll das ist, »wenn die Großen in der Gruppe den Kleinen helfen«. Ach, wie niedlich!

Pädagogik ist keine Meinung, sondern eine Wissenschaft. Beziehungsweise war es. Die angebliche Überlegenheit der altersgemischten und offenen Arbeit (wo die Soziologie der Gruppe nicht mehr existiert) spielt dann ab Klasse eins in der Regel sowieso keine Rolle mehr. Weltweit übrigens. Warum also miese Kitas? Die Bertelsmann-Stiftung weiß immerhin, dass für jeden Euro, den man in Kinder investiert, vier Euro zurückfließen. Grundversorgte Kinder werden zumeist fleißige und leistungsstarke Lohnsklaven. Aber lohnt sich das für Kitabetreiber? Unbedingt. Die Träger, u. a. Sozialkonzerne wie Caritas, Diakonie, DRK, AWO oder Humanistischer Verband, verdienen sich dumm und dämlich mit Kitas – und all das ohne geschäftliches Risiko! Alles wird vom Staat bezahlt, also von uns. Wer hat das gewusst? Personal, Strom, Heizung, Essen, Ausstattung … Man kann nicht mal pleite gehen als Kita. Selbst ein Minus würde vom Staat, also von uns, ausgeglichen. Kapitalistische Unternehmen ohne kapitalistisches Risiko, ein Paradies.

Apropos Paradies: Die Kirchen als Kita­konzerne zahlen nichts aus eigener Tasche, obwohl das immer wieder heuchelnd versichert wird. Für die ideologische Indoktrination des Nachwuchses zahlen wir alle, denn die katholischen und evangelischen Einrichtungen werden gleichermaßen finanziell ausgestattet (identisch!) wie die Kitas der Kommunen. Eben aus dem Sozialstaatssäckel der Länder, den Steuergeldern. Und da die größte weltanschauliche Gruppierung der BRD die »Nichtgläubigen« (Atheisten) sind, zahlen die auch am meisten für katholische, protestantische und andere weltanschaulich ausgerichtete Kitas. Übrigens, es gibt 68 Prozent Atheisten in Ostdeutschland. Wer also reich, zufrieden und satt sein möchte, der gründe eine private Kita! Oder wer noch reicher werden will, einen Pflegedienst oder ein »Seniorendomizil«. Oder Sprachschulen für Flüchtlinge. Oder Krankenhäuser. Notstand herrscht da nur bei den Pflegekräften und Helfern der unteren Ebenen. In den Chefetagen gehört man zum Geldadel. Was wird nun aus dem Kindergarten? Der begann seine Kariere nämlich als »Kinderverwahranstalt«, damit die Lausbuben von der Straße wegkamen. Die staatliche Propaganda deliriert derweil von »Gute Kita«-Gesetzen und von »Qualität in Kitas«-Initiativen.

Der Kindergarten wurde erst Kita und dann wieder, was er war, bevor es ihn gab: Verwahranstalt. Aber heute mit Internetanschluss. Der Rest ist Geschichte.