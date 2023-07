Auf verschiedene Arten verfügbar

nik/jW Auf der Demo erhalten, am Kiosk gekauft, nach Hause abonniert

Allein in den vergangenen Tagen stellten sich zwei gedruckte Medien zur Disposition. Das ND, früher Neues Deutschland, hat innerhalb eines Geschäftsjahres große Verluste eingefahren und nimmt dies zum Anlass, ab 1. August die Belieferung von Kiosken von montags bis freitags einzustellen. In Hamburg erwägt die Morgenpost, nur noch einmal pro Woche mit einer gedruckten Ausgabe zu erscheinen. Nur zwei Beispiele aus der Zeitungsbranche, die gerade dabei ist, sich selbst überflüssig zu machen.

Das Argument, dass das Publikum diese Form der Nachrichten nicht mehr wertzuschätzen wüsste, geht am Ziel vorbei. Wie sollen sie auch, müsste man umgekehrt fragen, wenn die Verleger und Herausgeber selbst nicht mehr von der Relevanz ihrer Erzeugnisse überzeugt sind? Ist das nicht vielmehr eine Frage des konkreten Nutzwertes der Zeitung? Wenn das Zeitungsmachen zu einem Gewerbe herabgesunken ist, mit dem Gewinne erzielt werden müssen, gilt auch hier nur noch die Profitlogik.

Aber auch die Tageszeitung junge Welt ist insofern in diese Logik eingebunden, dass auch sie die Kosten, die beim Herstellen und Verbreiten der Zeitung entstehen, durch entsprechende Einnahmen decken muss. Dazu geht sie inhaltlich und verlegerisch andere als die üblichen Wege: Die Anwendung marxistischer Erkenntniswerkzeuge zur Beschreibung der aktuellen Weltlage ist ihr Alleinstellungsmerkmal und macht sie unverzichtbar. Trotzdem braucht auch die jW für die Kostendeckung einen besonderen Schub bei den Digitalabos, dort liegen enorme Wachstumspotentiale. Gleichzeitig bleibt für die jW die gedruckte Zeitung ein Kulturgut, das es unbedingt zu erhalten gilt. Mal eben in einen Zeitungsladen zu gehen und sich (ohne Zugriff auf das Internet) über die Nachrichtenlage zu informieren, ist von unschätzbarem Wert. Für die Zeitungsmacher geben Fristen den Rahmen für die Entscheidung der Wichtigkeit von Geschehnissen vor, der beschränkte Raum zwingt zur Verdichtung der Beschreibungen und Argumente. Diese Stärken im Alltag zu nutzen, braucht aber Erfahrungen, über die viele heute nicht mehr verfügen und deshalb erst wieder erlernen müssen.

