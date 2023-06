EU-Kommission schlägt digitalen Euro vor

Brüssel. Die EU-Kommission will rechtliche Grundlagen für einen digitalen Euro schaffen. Sie stellte am Mittwoch ein Reformpaket vor, das auch einen Rechtsrahmen für die mögliche Einführung einer digitalen Version der europäischen Gemeinschaftswährung in Konkurrenz zu Bezahldiensten wie Pay Pal oder Apple Pay vorsieht. EU-Staaten und EU-Parlament müssen noch zustimmen. Änderungen sind wahrscheinlich. Die Kommission geht davon aus, dass ein digitaler Euro frühestens im Jahr 2028 in Umlauf gebracht werden könnte. (dpa/jW)