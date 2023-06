Gewinne chinesischer Industrie eingebrochen

Beijing. Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind in den ersten fünf Monaten des Jahres eingebrochen. Von Januar bis Mai lagen sie um 18,8 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistikamtes Chinas hervorgeht. »Das externe Umfeld scheint immer komplizierter und schwieriger zu werden, während sich die Inlandsnachfrage immer noch unzureichend entwickelt«, sagte Sun Xiao vom Statistikamt. In 24 von 41 Industriebranchen sanken die Profite. Die Verarbeiter von Erdöl, Kohle und Kraftstoffen verzeichneten mit 92,8 Prozent den stärksten Einbruch. (Reuters/jW)