Kolumbien: Militäreinsatz gegen ELN

Bogotá. Kolumbianische Soldaten haben etwa einen Monat vor Beginn eines Waffenstillstands sechs Mitglieder der Guerillagruppe ELN getötet. Die Militäraktion in der nordöstlichen Region Arauca an der Grenze zu Venezuela dauere noch an, sagte Verteidigungsminister Iván Velásquez am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten. Kolumbiens Regierung und die ELN hatten Anfang Juni einen sechsmonatigen Waffenstillstand vereinbart, der am 3. August in Kraft treten soll. ELN-Anführer Antonio García äußerte sich ebenfalls am Dienstag skeptisch über die Vereinbarung: Es sei bekannt, dass sich die andere Seite nicht an die Befehle halten werde, militärische und geheimdienstliche Aktionen einzustellen.(AFP/jW)