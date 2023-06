Bergkarabach: Soldaten Armeniens getötet

Jerewan. In der Kaukasusregion Bergkarabach sind nach Angaben der örtlichen Behörden vier armenische Soldaten bei einem Angriff des aserbaidschanischen Militärs getötet worden. Demnach hatten Einheiten Aserbaidschans in der Nacht zum Mittwoch mit Artillerie und Drohnen das Feuer auf armenische Stellungen in den Bezirken Martuni und Martakert eröffnet. Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um Bergkarabach und führten bereits zwei Kriege um das Gebiet. Gegenwärtig finden unter Vermittlung der USA Friedensverhandlungen statt. (AFP/jW)