Stockholmer Polizei bewilligt Koranverbrennung

Stockholm. Die Stockholmer Polizei hat einen Protest bewilligt, bei dem ein Koran verbrannt werden soll. Das geht aus dem Bewilligungsbescheid hervor, der der dpa am Mittwoch vorlag. Demnach wurden zwei Personen zu der Demonstration erwartet. Dem Schreiben des Antragstellers zufolge sollte der Protest am Mittwoch nachmittag auf einem Platz vor der zentralen Moschee der schwedischen Hauptstadt im Viertel Södermalm stattfinden. Er wolle den Koran zerreißen und verbrennen, schrieb der Antragsteller darin. Islamfeindliche Protestaktionen hatten vor einigen Monaten für erheblichen Ärger zwischen Schweden und der Türkei gesorgt, was Auswirkungen auf die Chancen Schwedens hatte, dem transatlanischen Militärbündnis NATO beizutreten. Die Türkei besitzt als Mitglied des Bündnisses ein Vetorecht bei der Aufnahme neuer Mitglieder. (dpa/jW)