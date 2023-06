Ölkonzern aus Abu Dhabi hat Interesse an Covestro

Leverkusen. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ist nach einem Medienbericht an der Übernahme des Kunststoffkonzerns Covestro interessiert. Erste Gespräche mit Covestro-Vertretern in Leverkusen habe es bereits gegeben, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag abend. Bei dem Treffen habe der Staatskonzern sein Interesse an dem Dax-Unternehmen bekundet. Ein Covestro-Sprecher sagte, die Aktiengesellschaft kommentiere grundsätzlich keine Marktgerüchte. (dpa/jW)