USA: Festnahme nach Kritik an Kubapolitik

New Jersey. Gail Walker, Geschäftsführerin der interreligiösen Organisation Pastors for Peace, und Calla Walsh, Kovorsitzende des National Cuba Solidarity Network, sind am Donnerstag (Ortszeit) zusammen mit anderen Aktivisten von der Polizei des US-Kongresses in Handschellen abgeführt und längere Zeit festgehalten worden. Zuvor hatten sie um ein Treffen mit Senator Robert Menendez gebeten, wie die kubanische Granma am Wochenende meldete. »Es sollte möglich sein, mit Politikern über Kuba sprechen zu dürfen, ohne verhaftet zu werden«, sagte Walker. Der Senator der Demokratischen Partei aus New Jersey ist ein Hardliner und fordert mehr Sanktionen gegen Länder wie Kuba und Venezuela. »Er nutzt seine Rolle als Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen aus, um für eine kubafeindliche Politik einzutreten«, erklärte Samantha Wherry, die Organisatorin von Codepink Lateinamerika. »Wir setzen uns nur für eine Normalisierung der Beziehungen zu Kuba und dessen Bevölkerung ein«, protestierte Walker, als sie von Polizisten abgeführt wurde.