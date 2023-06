Malier stimmen für neue Verfassung

Bamako. In Mali haben nach Auszählung aller abgegebenen Stimmen 97 Prozent für Verfassungsänderungen gestimmt. Dies teilte die Wahlbehörde des westafrikanischen Landes am Freitag mit, wie Reuters am Abend meldete. Regionale Mächte und Malis regierende Militärjunta, die das Referendum größtenteils organisiert und unterstützt hat, erklärten, dass dies den Weg für Wahlen im Februar 2024 und eine Rückkehr zu einer zivilen Regierung ebnen wird. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,4 Prozent der 8,4 Millionen registrierten Wähler, sagte Moustapha Cisse, Leiter der Wahlkommission, bei der Bekanntgabe der Ergebnisse in Bamako. (Reuters/jW)