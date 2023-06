Westbank: Erneut Gewalt und Brandschatzung

Ramallah. Im besetzten Westjordanland soll ein Palästinenser am Sonnabend das Feuer auf einen israelischen Kontrollpunkt eröffnet und einen Wachmann dabei verwundet haben. Wie die israelische Polizei mitteilte, ist der Bewaffnete daraufhin von Einsatzkräften noch am Tatort erschossen worden. Außerdem sollen jüdische Siedler nach Angaben des israelischen Militärs mindestens zwei Häuser in dem palästinensischen Dorf Umm Safa in der Nähe von Ramallah in Brand gesetzt haben. Dabei sei mindestens ein israelischer Verdächtiger festgenommen worden. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sowie Finanzminister Bezalel Smotrich forderten die Einsatzkräfte auf, mehr gegen palästinensische Angriffe zu tun und den Siedlern beizubringen, »das Gesetz nicht in die eigenen Hände zu nehmen«. (Reuters/jW)