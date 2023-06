Milliardenpaket für E-Autos in China

Beijing. Die chinesische Regierung will die Nachfrage nach Elektroautos und anderen als umweltfreundlich bezeichneten Fahrzeugen mit milliardenschweren Subventionen ankurbeln. Dazu wurde ein 520 Milliarden Yuan (66 Milliarden Euro) umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem die zuletzt nachlassende Nachfrage auf dem weltgrößten Automarkt angefacht werden soll. Elektrisch betriebene Fahrzeuge, die 2024 und 2025 erworben werden, sollen von der Kaufsteuer in Höhe von bis zu 30.000 Yuan befreit werden, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. (Reuters/jW)