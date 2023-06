Oslo gibt Meeresboden für Tiefseebergbau frei

Oslo. Norwegen will einen Teil seines Meeresbodens für den Abbau von Mineralien freigeben. »Wir brauchen Mineralien, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten«, erklärte Energieminister Terje Aasland am Dienstag abend. Umweltschützer lehnen den Tiefseebergbau ab. Sie befürchten, dass er die Ökosysteme der Tiefsee schädigen könnte. Am Meeresboden des norwegischen Festlandsockels werden große Vorkommen an Mineralen vermutet, darunter seltene Erden. »Diese Ressourcen werden heute von einer Handvoll Ländern kontrolliert, was uns verwundbar macht«, meinte Aasland. (AFP/jW)