In Großbritannien bleibt Inflation hoch

London. Die britische Inflation bleibt hoch und treibt die Notenbank voraussichtlich zur 13. Zinserhöhung in Folge. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai wie schon im April um durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht. Wegen der hohen Teuerung setzt die Bank of England auf eine immer straffere Zinspolitik. Die Währungshüter um Chef Andrew Bailey dürften an diesem Donnerstag den Leitzins erneut anheben – von 4,50 auf 4,75 Prozent. (Reuters/jW)