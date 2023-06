Biden: Staatschef Chinas ist »Diktator«

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping im Zusammenhang mit der »Ballonaffäre« einen Diktator genannt. Am Dienstag mutmaßte er, Xi sei verärgert gewesen, nichts von der Route des Ballons gewusst zu haben. Es sei »sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was los war«. Das chinesische Außenministerium nannte die Äußerungen eine »offene politische Provokation«. Die USA halten seit Februar an der These fest, dass der chinesische Ballon, der im Februar in ihrem Luftraum aufgetaucht war, Spionagezwecken gedient habe. (AFP/jW)