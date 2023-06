Honduras: 41 Tote in Frauengefängnis

Tegucigalpa. Bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in einem Frauengefängnis in Honduras sind ersten Erkenntnissen nach 41 Frauen getötet und fünf weitere verletzt worden. Das teilte Polizeisprecher Edgardo Barahona am Dienstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP mit. Präsidentin Xiomara Castro sprach von einem »monströsen Mord« und entließ ihren Sicherheitsminister. Das Gefängnis in Tamara liegt rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tegucigalpa. In der Haftanstalt sind rund 900 Frauen interniert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft starben die meisten Opfer durch ein gelegtes Feuer. (AFP/jW)