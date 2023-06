Somalia: 16 Tote nach Angriff auf Militärbasis

Mogadischu. Die islamistische Miliz Al-Schabab hat in Somalia bei einem Angriff auf eine Militärbasis mindestens 16 Menschen getötet. Zwei Autobomben von Selbstmordattentätern explodierten am Mittwoch bei einem Ausbildungslager des somalischen und äthiopischen Militärs in der Stadt Baardhere im Süden des Landes. Mindestens sieben Tote seien Zivilisten gewesen, sagte der Bürgermeister von Baardhere, Mohammed Yusuf, der dpa. 20 Menschen seien verletzt worden. Die Schabab-Miliz, die weite Teile des somalischen Südens kontrolliert, bekannte sich zu dem Anschlag. (dpa/jW)