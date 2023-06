Kaczynski in Polen wieder Regierungsvize

Warschau. Der Führer der rechten Partei PiS in Polen, Jaroslaw ­Kaczynski, gehört nun auch offiziell wieder der Regierung an. Kaczynski wurde am Mittwoch in Warschau von Präsident Andrzej Duda zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt, wie die staatliche polnische Nachrichtenagentur PAP meldete. Über diesen Schritt war schon längere Zeit spekuliert worden. Ministerpräsident bleibt Mateusz Morawiecki (ebenfalls PiS). Kaczynski, der als einflussreichster Politiker des Landes gilt, ist der einzige Stellvertreter des Regierungschefs. Vor seiner Ernennung hatten Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak und drei andere Vizes ihre zusätzlichen Posten niedergelegt. Ihr Ämter als Minister behalten sie. Im Herbst findet in dem EU- und NATO-Land die nächste Parlamentswahl statt. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Umfragen zufolge liegt die PiS vorn. (dpa/jW)