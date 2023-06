Pleitewelle bei britischen Pubs

London. Unter dem Druck steigender Kosten haben einer Untersuchung zufolge innerhalb eines Vierteljahres so viele Pubs in Großbritannien geschlossen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Im ersten Quartal hätten 200 Kneipen Insolvenz angemeldet, zitierten britische Branchenblätter das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Price Bailey am Dienstag. In einem Jahr hätten damit nun 620 Pubs in England, Wales und Schottland dichtgemacht, 68 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Viele Gaststätten leiden unter höheren Kosten für Energie und Rohstoffe. Auch die Inflation hat Folgen für Pubs, da Verbraucher weniger Geld zur Verfügung hätten. (dpa/jW)