Besetzte Westbank: Vier Tote in israelischer Siedlung

Ramallah. Bei einem Anschlag nahe einer israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland sind vier Menschen getötet worden. Mindestens ein palästinensischer Angreifer habe nahe einer Tankstelle das Feuer eröffnet, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Er sei vor Ort von einem Zivilisten »neutralisiert« worden. Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres Israel am Montag (Ortzeit) aufgefordert, »alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten Gebieten unverzüglich einzustellen«. Guterres sei »zutiefst beunruhigt« über eine Entscheidung der israelischen Regierung vom Wochenende, die den Siedlungsbau beschleunigen werde. (dpa/jW)