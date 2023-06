Neue Milliardenhilfen der EU für Ukraine

Brüssel. Die EU-Kommission stellt der Ukraine 50 Milliarden Euro an neuen Finanzhilfen in Aussicht. Diese seien auf vier Jahre ausgerichtet, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel. Sie würden aus Krediten, aber auch aus Zuschüssen bestehen, die dann nicht zurückgezahlt werden müssen. Die neuen Hilfen sollten auch ein Signal an andere Geldgeber sein, ihre Zusagen aufzustocken.

In diesem Jahr unterstützt die EU die Ukraine bereits mit 18 Milliarden Euro. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis hatte zuletzt gesagt, die EU wolle über 2023 hinaus helfen, den Regierungsapparat in Kiew aufrechtzuerhalten und das Land auch wieder aufzubauen. Dies solle aus dem Haushalt erfolgen, der noch bis zum Jahr 2027 festgelegt sei. (Reuters/jW)