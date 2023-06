Frankreich will nächste Tesla-Gigafactory

Go Nakamura/Reuters Riesige Tesla-Fabrik im texanischen Austin (28.2.2023)

Paris. Die französische Regierung will den US-Elektroautohersteller Tesla zum Bau einer Gigafactory im Land bewegen. »Wir haben in einen ganzen Sektor für Elektrobatterien investiert und wollen Tesla-Chef Elon Musk davon überzeugen, dass Frankreich der beste Standort in Europa für die nächste Tesla-Fabrik ist«, sagte Digitalisierungsminister Jean-Noël Barrot am Mittwoch dem Fernsehsender CNBC. Bei einem Treffen mit Präsident Emmanuel Macron und Finanzminister Bruno Le Maire Mitte Mai hatte Tesla-Chef Elon Musk gesagt, er sei zuversichtlich, dass Tesla in Zukunft »bedeutende Investitionen« in Frankreich machen werde. Einen Zeitplan hatte er damals nicht genannt. Macron sagte am Mittwoch, er werde Musk am Freitag erneut treffen. Frankreich hatte zuvor versucht, Musk zum Bau einer Fabrik zu überzeugen, doch der Milliardär entschied sich für Deutschland als Standort für seine bisher einzige »Gigafactory« in Europa. (Reuters/jW)