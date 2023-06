Handelsabkommen zwischen Kenia und EU

Nairobi. Kenia hat mit der EU ein Handelsabkommen unterzeichnet. EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und der kenianische Handelsminister Moses Koria unterzeichneten am Montag in Nairobi eine entsprechende Erklärung, wonach EU-Einfuhrzölle für kenianische Waren wegfallen und das ostafrikanische Land seinen Markt schrittweise für europäische Unternehmen öffnet. Kenia exportiert aktuell Waren in einem Volumen von rund 1,26 Milliarden Euro, vor allem landwirtschaftliche Produkte, in die EU. Aus den Staaten des Bündnisses gelangten 2022 Ausfuhren im Wert von rund zwei Milliarden Euro nach Kenia. Das Abkommen muss noch beiderseits ratifiziert werden. (Reuters/AFP/jW)