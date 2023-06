Südukraine: UNO beklagt fehlenden Zugang

Moskau. Nach Angaben aus dem Kreml lässt Russland Vertreter der Vereinten Nationen wegen Sicherheitsproblemen nicht in die Flutregion südlich des zerstörten Kachowka-Staudamms in der Ukraine. »Es ist schwer, ihre Sicherheit zu gewährleisten«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag Interfax zufolge. Zuvor hatte die UNO beklagt, keinen Zugang zu den russisch besetzten Flutgebieten zu bekommen. Peskow beklagte nun »ständigen Beschuss, ständige Provokationen« von ukrainischer Seite und erklärte, dass »zivile Objekte, Menschen und Bevölkerung beschossen« würden. (dpa/jW)