UN-Konferenz zur Unterstützung Sudans

Genf. Angesichts der anhaltenden Kämpfe im Sudan hat die UNO um weitere Hilfe gebeten. »Ohne umfangreiche internationale Unterstützung könnte der Sudan schnell zu einem gesetzlosen Ort werden und Unsicherheit in der gesamten Region verbreiten«, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag in Genf auf einer Geberkonferenz, die von Deutschland, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten und der UNO organisiert worden war. Berlin sagte 200 Millionen Euro bis 2024 zu, die USA weitere 171 Millionen US-Dollar. Aus Katar sollen 50 Millionen kommen, die UNO erhöht ihre Hilfe um 22 Millionen – benötigt werden in diesem Jahr insgesamt drei Milliarden Dollar. (Reuters/jW)