US-Richter unterbindet Activision-Übernahme

San Francisco. Ein US-Bundesrichter hat die Übernahme des Videospielentwicklers Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft vorerst auf Eis gelegt. Es müsse beim Status quo bleiben, bis eine Unterlassungsverfügung der US-Verbraucherschutzbehörde FTC gerichtlich geprüft sei, entschied Richter Edward Davila am Dienstag (Ortszeit). Er setzte eine Anhörung in dem Fall in San Francisco für kommenden Donnerstag und Freitag an. (AFP/jW)