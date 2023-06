Dax auf Rekordhoch vor US-Zinsentscheid

Frankfurt am Main. Kurz vor einer wichtigen Entscheidung der US-Notenbank hat der Dax sein altes Rekordhoch übertroffen. Die weitere Abkühlung der Inflation in den USA nähre die Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik in den kommenden Monaten und treibe auch den deutschen Aktienmarkt nach oben, kommentierte ein von dpa befragter »Analyst«. Der Dax stieg am späten Vormittag bis auf 16.332 Punkte. Er baute damit sein bisheriges Jahresplus auf etwa 17 Prozent aus. Auch der MDax legte um 0,4 Prozent auf 27.591 Punkte zu. (dpa/jW)