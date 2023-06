Krankenhausärzte in England im Ausstand

London. Krankenhausärzte in England haben am Mittwoch einen 72stündigen Streik für höhere Löhne begonnen. Die jüngste Arbeitsniederlegung der sogenannten Nachwuchsärzte soll bis Sonnabend andauern. Nach Angaben des Komitees der Nachwuchsärzte der Britischen Medizinischen Gesellschaft (BMA) haben Mediziner in den vergangenen 15 Jahren einen Reallohnverlust von 26 Prozent erlitten. Sie verlangen einen Ausgleich, der die Kaufkraft von 2008/2009 wiederherstellen würde. Die Regierung hält dies jedoch für zu teuer, weil das eine Lohnerhöhung von 35 Prozent für dieses Jahr bedeuten würde. (AFP/jW)