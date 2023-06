Assange legt erneut Berufung ein

London. Julian Assange legt ein weiteres und letztes Mal vor dem britischen High Court Berufung gegen seine mögliche Auslieferung an die USA ein. Das meldete der Fernsehsender Telesur am Dienstag unter Berufung auf eine Ankündigung von Assanges Frau Stella. Ein früherer Berufungsantrag Assanges war am 6. Juni abgelehnt worden. Der Wikileaks-Gründer ist nach wie vor im Belmarsh-Gefängnis bei London inhaftiert, die USA haben seine Auslieferung beantragt, da sie ihm Spionage vorwerfen. (jW)