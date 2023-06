Beijing und Ramallah verkünden Partnerschaft

Beijing. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben am Mittwoch bei einem Treffen in Beijing den Beginn einer strategischen Partnerschaft angekündigt. Dies gab das chinesische Außenministerium in einer Stellungnahme bekannt. Im Vorfeld des Treffens war bereits mitgeteilt worden, dass Beijing bereit sei, in den Beziehungen zwischen der Palästinensischen Nationalbehörde in Ramallah und der israelischen Regierung zu vermitteln. Man unterstütze eine rasche Wiederaufnahme von Friedensgesprächen auf der Grundlage der Zweistaatenlösung, hieß es. (dpa/jW)