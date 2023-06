Dutzende Tote vor griechischer Küste

Athen. Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Küste sind mindestens 78 Asylsuchende ums Leben gekommen, wie der griechische Sender ERT am Mittwoch unter Berufung auf die Küstenwache berichtete. 104 Menschen seien bislang gerettet worden. Es wurde jedoch befürchtet, dass die Zahl der Toten noch viel höher sein könne. Laut Behördenangaben dauerte die großangelegte Suchaktion in internationalen Gewässern vor der Halbinsel Peloponnes weiter an. Schon am Dienstag hätten italienische Behörden über ein mit Schutzsuchenden vollbesetztes Boot im griechischen Such- und Rettungsbereich informiert. (dpa/jW)